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    انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة

    10:23 م الخميس 30 مايو 2019
    انطلاق قمة مجلس التعاون الخليجي في مكة

    مجلس التعاون الخليجي - أرشيفية

    القاهرة - مصراوي:

    انطلقت منذ قليل قمة مجلس التعاون الخليجي بعد وصول قادة الدول إلى قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.

    وتستضيف مدينة مكة المكرمة 3 قمم، خليجية، وعربية، وإسلامية. تعقد على مدار اليوم وغدًا الجمعة.

    واستقبل الملك السعودي سلمان قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.

    وتوافد زعماء الدول العربية إلى المملكة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

    ويُشارك ما لا يقل عن 11 زعيمًا، بين رؤساء وأمراء وملوك، في القمة العربية الطارئة الـ14، المُزمع انطلاقها مساء اليوم الخميس في مكة المكرمة. وتبحث القمة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج؛ لاسيّما عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، واعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية.

    مجلس التعاون الخليجي مكة المكرمة السعودية سلمان بن عبدالعزيز

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