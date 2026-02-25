كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتحذير المواطنين من استخدام السجائر الإلكترونية، مدعيًا احتوائها على مواد كيمائية مخدرة تحفز النوازع الإجرامية لدى متعاطيها.

الداخلية تضبط مالك محل نشر ادعاءات حول السجائر الإلكترونية

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص والتحريات باستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت مديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص الظاهر بالمقطع، وتبين أنه مالك محل لبيع الهواتف المحمولة ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على المقطع المشار إليه.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإدعائه الكاذب وتصوير المقطع ونشره على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

