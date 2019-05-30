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موسكو: قرار واشنطن بشأن الصواريخ الفضائية الروسية منافسة غير نزيهة

08:52 م الخميس 30 مايو 2019
موسكو: قرار واشنطن بشأن الصواريخ الفضائية الروسية منافسة غير نزيهة

اطلاق صاروخ فضائي

موسكو - أ ش أ

أعلنت روسيا ، اليوم الخميس، أن قرار وزارة الدفاع الأمريكية بإدراج روسيا في قائمة دول يمنع استخدام خدماتها لدى إطلاق أقمار صناعية أمريكية ظاهرة جديدة للمنافسة غير النزيهة من قبل واشنطن في السوق العالمية للخدمات الفضائية.

وقالت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية ، إن هذا القرار الأمريكي من شأنه أن ينعكس سلبا على التعاون الدولي في تنظيم عمليات إطلاق منتظمة للأجهزة الفضائية إلى مداراتها المخطط لها على أساس تجاري.

وأضافت الوكالة أن الحديث يدور عن محاولة لمنع المنتجين الأمريكيين من إمكانية التعاون مع القطاع الفضائي الروسي وتقييد استخدام وسائل النقل الفضائية الروسية في الأسواق العالمية، مؤكدة أن البنتاجون يسعى لهدم ما تم بناؤه وما يحافظ عليه بجهد شاق في العلاقات الروسية الأمريكية في المجال الفضائي.

وفي وقت سابق من اليوم، أورد البنتاجون أنه أدرج روسيا في قائمة الدول التي يمنع للجهات الأمريكية استخدام خدماتها في إطلاق أقمار صناعية تجارية، اعتبارا من العام 2023.

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الصواريخ الفضائية روسيا وزارة الدفاع الأمريكية الأقمار الصناعية

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