الحريري يصل إلى السعودية للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية

الرياض - (أ ش أ)

وصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى السعودية، مساء اليوم الأربعاء، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتان ستعقدان في مكة المكرمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة: نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبد الله عبد الرحمن عالم، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وسفير السعودية لدى لبنان وليد بخاري، وسفير لبنان لدى المملكة فوزي كبارة، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة الكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.