واشنطن: حوارنا مع إيران مرهون بوقف تحكمها ببيروت ودمشق وصنعاء

مصراوي – وكالات:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، الأربعاء، إن حوار واشنطن مع طهرات مرهون بوقف رعايتها للإرهاب.

وأشارت في مؤتمر صحفي إلى أن الولايات المتحدة ترحب بـ"جهود أي دولة تعمل على تخفيف التصعيد مع إيران، وتذكيرها بأننا لا نريد أن تحصل على السلاح النووي، ونريدها أن توقف دعمها للإرهاب".

وأضافت أورتاجوس "حوارنا مع طهران مرهون بوقف تحكمها ببيروت ودمشق وصنعاء ووقف القتل والهجمات ووقف رعايتها الإرهاب".

وبشأن العلاقات الأمريكية مع تركيا، قالت إن أنقرة أفرجت عن عالم فضاء من وكالة ناسا يحمل الجنسية الأمريكية كان معتقلا لديها.

لكنها أكدت في الوقت نفسه أن تركيا ستواجه عواقب في حال مضيها قدما في صفقة إس 400 الروسية.

وطالبت واشنطن انقرة بعدم عقد صفقة تسلح مع موسكو بخصوص المنظومة الصاروخية "إس 400"، وهو الأمر الذي رفضته تركيا.