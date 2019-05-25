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    العراق وإيران يشددان على ضرورة خفض التوتر بالمنطقة

    10:38 م السبت 25 مايو 2019
    العراق وإيران يشددان على ضرورة خفض التوتر بالمنطقة

    رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزير الخارجي

    بغداد (أ ش أ)

    بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شددا على ضرورة خفض التوتر القائم في المنطقة.

    وقال مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الليلة - إنه تم خلال اللقاء التداول في الأوضاع الإقليمية والدولية وكيفية تجنيب البلدين والمنطقة أضرار العقوبات ومخاطر الحرب مع التأكيد على أهمية الأمن والاستقرار للمنطقة وكيفية الإبقاء على الاتفاق النووي وكل ما فيه مصلحة البلدين والشعبين وشعوب المنطقة.

    وأضاف أنه جرى - خلال اللقاء أيضا - بحث العلاقات بين العراق وإيران ومتابعة الملفات التي اتفق عليها الطرفان في زيارتي الرئيس روحاني إلى بغداد ورئيس مجلس الوزراء العراقي إلى طهران مؤخرا.

    وقد وصل وزير الخارجية الإيراني - في وقت سابق اليوم - إلى العاصمة بغداد في زيارة تستمر يوما واحدا.

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    عادل عبد المهدي محمد جواد ظريف العراق إيران

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