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    مصرع 25 جنديا خلال هجوم لعناصر مسلحة شمال شرق نيجيريا

    10:22 م السبت 25 مايو 2019
    مصرع 25 جنديا خلال هجوم لعناصر مسلحة شمال شرق نيجيريا

    بوكو حرام

    أبوجا (أ ش أ)

    أكدت مصادر أمنية في أبوجا اليوم، مصرع 25 جنديا في هجوم نفذته عناصر مسلحة شمال شرق نيجيريا.

    وذكر راديو (صوت أمريكا) - في نشرته باللغة الانجليزية - أن المصادر الأمنية أوضحت أن المسلحين نصبوا كمينا للجنود الذين كانوا يرافقون مجموعة من المدنيين الذين يتم إجلاؤهم من إحدى قرى إقليم بورينو وأطلقوا الرصاص عليهم؛ مما أدى إلى مصرع 25 فردا منهم علاوة على جرح عشرات من المدنيين.

    يشار إلى أن السلطات النيجيرية تقوم بإجلاء سكان القرى الواقعة شمال شرق البلاد استعدادا لتنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر حركة (بوكو حرام) المتطرفة التي تمارس أنشطتها غير المشروعة في تلك المناطق.

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