رئيس بوتسوانا السابق ينسحب من الحزب الحاكم وسط خلافات

جابورون(بوتسوانا)- (د ب أ):

قرر رئيس بوتسوانا السابق، إيان خاما الانسحاب من الحزب الحاكم في البلاد بعد أشهر من نزاعات سياسية مع الرجل الذي اختاره ليخلفه، وهو الرئيس الحالي موكجويتسي ماسيسي.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت إن خاما أعلن عن قراره أمام مئات من أنصاره في مدينة سيروي، عاصمة منطقة تحمل نفس الاسم، وهي أكبر منطقة في البلاد، على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلا) شمال غرب العاصمة جابورون.

وأضاف أنه سيدعم حزبا جديدا تردد أنه تم تشكيله من قبل الأعضاء السابقين الساخطين البارزين من الحزب الديمقراطي في بوتسوانا.

وأضاف "سأتوجه للانضمام إليهم وسيشكلون تحالفا مع أحزاب أخرى لإزاحة الحزب الديمقراطي من السلطة. سأعمل معهم ومع أحزاب أخرى لإزاحة الحزب".