الجيش الإسرائيلي يوقف قافلة لليونيفيل متجهة إلى جنوب لبنان

كتب : د ب أ

04:16 م 15/04/2026

قوات اليونيفيل

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي أوقف قافلة لليونيفيل آتية من بيروت إلى المقرّ العام لها في جنوب لبنان.

وقالت اليونيفيل، في بيان صحفي: "أوقف جيش الدفاع الإسرائيلي أمس قافلة روتينية تنقل حفظة سلام عسكريين ومدنيين، إلى جانب متعاقدين أساسيين، قادمة من بيروت إلى المقر العام لليونيفيل على بعد بضع كيلومترات من وجهتها في الناقورة".

وأضاف: "لقد سُمح للآليات التي تحمل علامات الأمم المتحدة بالمرور في نهاية المطاف، إلا أنه طُلب من المتعاقدين المحليين العودة إلى بيروت بموجب ترتيبات أمنية، على الرغم من أن القافلة قد تم تنسيقها بالكامل مسبقاً، بما في ذلك وجود المتعاقدين المحليين".

وأعلنت "اليونيفيل" أن "هذه ليست حادثة معزولة، فقد أثرت قيود مماثلة، عبر عوائق الطرق أو إلغاء التصاريح السابقة، على قوات حفظ السلام والعاملين الأساسيين الذين يدعمونها، وتثير هذه الإجراءات مخاوف بشأن وصول الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والماء، إلى مواقع اليونيفيل في الوقت المناسب، لا سيما على طول الخط الأزرق".

وقالت: "بينما تمت إدارة هذه التحديات حتى الآن، فإن استمرار القيود على الحركة يُهدد استدامة العمليات، بما في ذلك قدرة قوات حفظ السلام على تقديم تقاريرها في إطار ولايتها بشأن انتهاكات القرار 1701".

ودعت اليونيفيل الجيش الإسرائيلي إلى "احترام الترتيبات المُتفق عليها والوفاء بالتزاماته لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام، فضلاً عن حرية حركة جميع دوريات اليونيفيل وقوافلها اللوجستية".

