قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، إن إيران وأمريكا على إجراء جولة مباحثات جديدة، غير أن الأطراف لم تحدد بعد الزمان أو المكان المقرر لاستضافة هذه المداولات الرامية لإنهاء الحرب.

جولة مباحثات جديدة لإنهاء حرب إيران

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن لم تعلن موافقة رسمي على تمديد العمل بقرار وقف إطلاق النار الذي صدر ضمن سياق صراع إيران وأمريكا.

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع انتشار أنباء تفيد بتوصل طهران وواشنطن إلى توافق من حيث المبدأ على التمديد بهدف توفير فرصة إضافي للمفاوضات الجارية.

موقف واشنطن من هدنة إيران وأمريكا

وذكر المسؤول أن عمليات التواصل بين الطرفين مستمرة لبلوغ اتفاق نهائي ينهي النزاع القائم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن احتمال التمديد يظل خيار قائم، ومع ذلك تظهر إدارة ترامب حرصا واضحا على إتمام التسوية المحتملة في أقرب وقت ممكن لطي صفحة حرب إيران.

وفي ذات السياق، أكد مسؤول أمريكي رفيع لوكالة "أسوشيتد برس" أن الإدارة في واشنطن لم توقع بصفة رسمي على أي وثيقة تقضي بتمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مسار الحوار مع الطرف الإيراني لا يزال مفتوح، وهو ما يعكس رغبة واضحة في البحث عن سبل السلام ضمن ملف صراع إيران وأمريكا.