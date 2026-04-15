مفاوضات إنهاء حرب إيران.. تقارير: اتفاق لعقد جولة مباحثات جديدة

كتب : محمود الطوخي

04:39 م 15/04/2026

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي عن حرب ايران وامريكا

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، إن إيران وأمريكا على إجراء جولة مباحثات جديدة، غير أن الأطراف لم تحدد بعد الزمان أو المكان المقرر لاستضافة هذه المداولات الرامية لإنهاء الحرب.

جولة مباحثات جديدة لإنهاء حرب إيران

وفي وقت سابق من اليوم، أوضحت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن لم تعلن موافقة رسمي على تمديد العمل بقرار وقف إطلاق النار الذي صدر ضمن سياق صراع إيران وأمريكا.

وجاءت هذه التصريحات تزامنا مع انتشار أنباء تفيد بتوصل طهران وواشنطن إلى توافق من حيث المبدأ على التمديد بهدف توفير فرصة إضافي للمفاوضات الجارية.

موقف واشنطن من هدنة إيران وأمريكا

وذكر المسؤول أن عمليات التواصل بين الطرفين مستمرة لبلوغ اتفاق نهائي ينهي النزاع القائم.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن احتمال التمديد يظل خيار قائم، ومع ذلك تظهر إدارة ترامب حرصا واضحا على إتمام التسوية المحتملة في أقرب وقت ممكن لطي صفحة حرب إيران.

وفي ذات السياق، أكد مسؤول أمريكي رفيع لوكالة "أسوشيتد برس" أن الإدارة في واشنطن لم توقع بصفة رسمي على أي وثيقة تقضي بتمديد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن مسار الحوار مع الطرف الإيراني لا يزال مفتوح، وهو ما يعكس رغبة واضحة في البحث عن سبل السلام ضمن ملف صراع إيران وأمريكا.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قرار من النيابة بشأن البلوجر "بيج ياسمين" في اتهامها بنشر محتوى خادش
حوادث وقضايا

قرار من النيابة بشأن البلوجر "بيج ياسمين" في اتهامها بنشر محتوى خادش
طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
أخبار مصر

طارق نور يعتذر عن رئاسة الشركة المتحدة وتكليف السعدي قائمًا بالأعمال
تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تقل 74% عن السعر العالمي.. خبير يوضح السبب
اقتصاد

تكلفة إنتاج برميل البترول في مصر تقل 74% عن السعر العالمي.. خبير يوضح السبب
كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية
أخبار المحافظات

كارثة في الأقصر.. ضبط 53 ألف عبوة عصير أطفال مصنعة من مواد منتهية الصلاحية
"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها
الموضة

"جاذبية اللون الأسود".. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها

مفاوضات إيران وأمريكا.. أكسيوس: تقدم نحو التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب
لماذا تراجعت أسعار الذهب في مصر رغم صعود الأونصة عالميا؟ - تقرير
لأول مرة منذ بدء الحرب.. محادثات إماراتية إيرانية رفيعة لبحث التهدئة
أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد زيادتها رسميًا.. للمصريين والأجانب
الإسكان تحسم الجدل بشأن فتح حجز شقق سكن لكل المصريين 9
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير