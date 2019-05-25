"الشئون العربية" بالنواب: القمتان العربية والخليجية بمكة فرصة للحوار لمواجهة تحديات وأزمات المنطقة

القاهرة- أ ش أ:

قال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أحمد رسلان إن القمتين العربية والخليجية اللتين تعقدان في مكة المكرمة أواخر شهر مايو الجاري فرصة للحوار بين الأشقاء والقادة والزعماء العرب حول قضايا العمل العربي وبحث سبل مواجهة الأزمات والتحديات التي تواجه الأمة.

وأضاف رسلان - فى بيان صحفي اليوم السبت - أن القمتين تعقدان بعد الاعتداءات التي وقعت ضد بعض السفن التجارية في الإمارات والمنشآت النفطية السعودية، مؤكدا أن الاستجابة السريعة من القادة والزعماء العرب لانعقاد القمتين دليل على وجود رغبة لتحديد ماهي نقاط التوافق التي تؤهل للحفاظ على استقرار المنطقة وحماية مقدراتها، ومواجهة أي محاولة للانتقاص من حقوقها ومصالحها أو التدخل في شؤونها الخاصة.

وأوضح أن التنسيق والعمل العربى المشترك والوحدة الحقيقية بين الدول العربية هما الطريق الأفضل لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التى تواجه المنطقة العربية، معربا عن ثقته فى أن القمتين ستنجحان فى تحقيق جميع أهدافهما لصالح الدول والشعوب العربية.