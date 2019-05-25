​طهران تستبعد التوصل لحلول دبلوماسية سريعة مع واشنطن لعدم وجود قنوات اتصال

طهران - (أ ش أ):

استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إمكانية التوصل لحلول دبلوماسية سريعة لأي أزمة قد تنشأ بين (طهران) و(واشنطن) نتيجة لعدم وجود قنوات اتصال بينهما.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية، اليوم السبت، عن ظريف قوله "إنه في ظل الأوضاع الراهنة التي خلقتها الإدارة الأمريكية فلا إمكانية للحل السهل والسريع".. مؤكدا صعوبة إجراء أي اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في الوقت الحالي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، أمس الجمعة، نشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب "تهديدات مستمرة" ضد القوات الأمريكية صادرة عن "أعلى مستوى" في الحكومة الإيرانية.

ويأتي قرار نشر هؤلاء الجنود، في غمرة التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدا منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتفاق حول برنامجها النووي أبرم في 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.