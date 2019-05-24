الجيش السوري يدمر أوكارًا للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب

دمشق (أ ش أ)

واصلت وحدات الجيش السوري، اليوم الجمعة، عملياتها على مواقع وخطوط إمداد وتحرك المجموعات الإرهابية في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي؛ ردا على اعتداءاتها وخروقاتها المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدة من الجيش نفذت ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على أوكار إرهابيي جبهة فتح الشام "جبهة النصرة سابقا" في بلدات خان شيخون والهبيط، وأحراش قرية عابدين بريف إدلب الجنوبي، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير أوكارهم وآلياتهم.

وأوضحت (سانا) أن وحدات من الجيش وجهت ضربات مركزة إلى محاور تحرك وخطوط إمداد المجموعات الإرهابية في محيط حاس وكفرنبل، أدت إلى تدمير عدد من الآليات والأوكار بما فيها من أسلحة وذخيرة.

وفي ريف حماة الشمالي الغربي، قضت وحدات من الجيش على مجموعات إرهابية من جبهة فتح الشام في قرى قسطون والمغير والصياد ومحيط بلدة كفرنبودة ودمرت أوكارها.

وكانت وحدات من الجيش تصدت، أمس، لهجوم كبير لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة فتح الشام على تل هواش بريف حماة الشمالي الغربي وكبدتها خسائر فادحة في الأفراد والآليات.