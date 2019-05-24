حرائق في اسرائيل والضفة المحتلة تدمر عشرات المنازل

(أ ف ب):

تواجه إسرائيل والضفة الغربية المحتلة منذ الخميس موجة من الحرائق بفعل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسببت بتدمير عشرات المنازل، فيما تستمر حال التأهب الجمعة بسبب موجة الحر.

وعبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة من غرفة قيادة عمليات الإطفاء والإنقاذ، التي أقيمت في أحراج تل حديد قرب مدينة اللد، عن شكره للمساعدات التي تلقتها اسرائيل من اليونان وكرواتيا وإيطاليا ومصر وقبرص بهدف إخماد الحرائق التي نشبت في مناطق عديدة في البلاد.

وتعهد نتانياهو تعزيز قدرات اسرائيل على مكافحة الحرائق وقال "ارغب في زيادة قدرتنا على مكافحة الحرائق بشكل مستقل، وافكر في توسيع سرب طائرات الاطفاء الجوي الاسرائيلي للعمليات اليومية والعمليات الليلية، واعتزم تنفيذ ذلك في العام المقبل".

والخميس، اعطى نتانياهو تعليماته لهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بالعمل الفوري "لاحضار طائرات إطفاء من الخارج لإخماد الحرائق".

واغلقت الشرطة الطرق المؤدية الى أماكن الحرائق وطالبت الجميع بالامتثال لتعليماتها وسلوك طرق بديلة.

وشهدت اسرائيل العام 2016 سلسلة حرائق مترامية خلفت اضرارا جسيمة في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والتهمت اكثر من 13000 دونم من الغابات بحسب سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.