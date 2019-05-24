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    كوريا الشمالية: لن نستأنف مفاوضات نزع السلاح النووي حتى تغير الإدارة الأمريكية موقفها

    01:13 م الجمعة 24 مايو 2019
    كوريا الشمالية: لن نستأنف مفاوضات نزع السلاح النووي حتى تغير الإدارة الأمريكية موقفها

    كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية

    بيونج يانج - أ ش أ

    أعلنت كوريا الشمالية انها لن تستأنف أبدا مفاوضات نزع سلاحها النووي مع الولايات المتحدة إلا عندما تبتعد الإدارة الأمريكية عن المطالب أحادية الجانب بشأن نزع السلاح ، على حد وصفها .

    وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن تلك التصريحات جاءت على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية الذي اتهم الولايات المتحدة بالتسبب عن عمد في انهيار القمة التي أجريت في شهر فبراير الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أونج عبر مطالب مستحيلة وأحادية الجانب.

    وكان مسئولون أمريكيون قد صرحوا بأن الاجتماع انهار بسبب مطالب كوريا الشمالية الزائدة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في مقابل خطوات نزع السلاح النووي بشكل جزئي.

    فيما قال كيم إن لدى واشنطن مهلة حتى نهاية العام الجاري للتوصل إلى بنود اتفاق يقبلها الطرفين لإنقاذ المفاوضات.

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    كوريا الشمالية نزع السلاح النووي واشنطن كيم جونج اون دونالد ترامب

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