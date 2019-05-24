بن علوي: سلطنة عمان تسعى لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران

مسقط - أ ش أ

أكد وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي سعي بلاده لتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وحذر بن علوي ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة ـ من خطورة وقوع حرب في المنطقة، مشيرا إلى أن الطرفين الأمريكي والإيراني يدركان جيدا خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد.

وقد لعبت سلطنة عمان دورا حاسما في جمع المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين لإجراء محادثات تمهيدية أدت في النهاية إلى إبرام اتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2015 مع القوى الكبرى، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في شهر مايو 2018 وأعاد فرض العقوبات التي تم رفعها في مقابل تراجع إيران عن برنامجها النووي.

بدورها، تخلت إيران عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحددت مهلة للأطراف الأخرى المتمسكة بالاتفاق من أن يكون هناك المزيد إذا لم يعملوا على التخفيف من العقوبات.

وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة بعد أن صنفت واشنطن الحرس الثوري "منظمة إرهابية أجنبية".