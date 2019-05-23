مدير مكتب ولي العهد السعودي يكشف طباع "بن سلمان" وفلسفته

القاهرة- (مصراوي):

تحدّث مدير مكتب ولي العهد السعودي، بدر العساكر، عن عدد من جوانب شخصية الأمير محمد بن سلمان وطريقه عمله وفلسفته، قائلًا إنه "صديق ورئيس في آنٍ واحد" لجميع العاملين معه، في الوقت الذي يُركّز فيه على ، ويحرص على بناء قدرات الفريق العامل معه.

وقال العساكر، في مقابلة على قناة روتانا خليجية، مساء الأربعاء، إن "ولي العهد السعودي مرح وبسيط، لا تعرف هل هو رئيسك أم صديقك.. هو كلاهما صراحة"، مُضيفًا أن أكثر ما يحرك عاطفته هم الشهداء ويراهم كأبناء له ويتأثر جدًا لفقدانهم.

وردًا على طلب لتلخيص بن سلمان في جملة، أجاب العساكر خلال استضافته في برنامج "الليوان" مع عبدالله المديفر: "الجملة قد تكون طويلة لكن أرجع وأؤكد أنه يؤمن بالفريق القوي والحوكمة القوية وخطة العمل الواضحة والهدف الواضح.. ويعمل لمستقبل مشرق لهذه الدولة".

وأضاف العساكر، رئيس مركز مبادرات "مسك" الخيرية أن "بن سلمان حرص خلال عاميّ 2015 و2016، بعد أن تولى والده سدة الحكم في البلاد، على أن يكون جل وقته للعمل ولم يكن يأخذ إجازات نهاية الأسبوع، مركزًا على العمل الطويل ذي الإنتاجية العالية لبناء قُدرات شبابية سعودية".

وذكر أن بن سلمان يداوم يوميًا في مكتبه بدون أن يرتدي "الشماغ"، ويعمل ما بين 11 و12 ساعة يوميًا منذ عام 2017. وأكّد في الوقت ذاته أنه صارم في مجال العمل المتعلق بإنجاز المهام، ودقيق للغاية، ولا يسمح بأي تقصير.

وأشار العساكر إلى أن الأمير السعودي يُتقِن السماع لآراء فريق العمل، ولكنه لا يعطي رأيه إلا بعد اكتمال الصورة وسماع جميع الأطراف المشاركة بالنقاش، كما أنه يتحلّى بالشجاعة ويقبل التراجع عن وجهة نظره إذا تبين أنها غير مناسبة، ولكنه لا يتراجع عندما يسير في الطريق الصحيح".

ولفت إلى صرامة ولي العهد مع أبنائه، قائلًا إن نجله الأمير الصغير سلمان تأخر في أحد الأيام لمدة 10 دقائق عن موعد دوامه في المدرسة، ولم يتم السماح له بالدخول يومها، وعندما علم بن سلمان بذلك، قال لإدارة المدرسة "لو أنكم سمحتم له بالدخول لحاسبتكم".

وكشف أن بداية تعرّفه على ولي العهد كانت عام 2006 عبر عمله في غرفة الرياض، حيث كانت لجنة شباب الأعمال السعودية تعمل على عدة مبادرات من بينها فكرة تأسيس جائزة تحمل اسم الملك سلمان الذي كان وقتها أميرًا للرياض، والتي سُميت "جائزة الأمير سلمان لشباب الأعمال"، وبعد تأسيس الجائزة كان بن سلمان ضمن أعضاء مجلس أمنائها وكانت هذه بداية التعارف بينهما.

تطوّرت العلاقة بين العساكر وبن سلمان فيما بعد. وفي عام 2009، كلّفه بن سلمان بسكرتارية الأعمال الخيرية للأمير سلمان -أمير الرياض وقتذاك- وكلّفه أيضًا بمهام أخرى مرتبطة بالمكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان.

والعساكر خريج بكالوريوس تربية فنية، وتدرّج في عدة أعمال كان أبرزها الغرفة التجارية الصناعة في الرياض التي انطلق منها مع عدة شباب بفكرة تأسيس لجنة شباب الأعمال في العام 2003؛ ليساهم بعد ذلك في تأسيس جائزة الأمير سلمان بن عبدالعزيز للشباب، وغيرها من المبادرات التي تُعنى بالشباب، بحسب قوله.