ردعا لإيران..أمريكا تبحث إرسال آلاف الجنود للشرق الأوسط

القاهرة - مصراوي:

أعلن مسؤولان أمريكيان، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تبحث إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط وسط توتر مع إيران - وفقا للعربية.

وكشف المسؤولان الأربعاء أن البنتاجون يدرس طلبا لإرسال 5000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط وسط التوتر مع إيران، نقلا عن "رويترز".

وأفاد المسؤولان أن القيادة المركزية الأمريكية هي التي قدمت الطلب، وليس من الواضح ما إذا كان البنتاجون سيوافق عليه.

إلى ذلك، أوضح أحد المسؤولين أن طبيعة القوات المطلوبة ستكون دفاعية.

قوات على دفعات

وفي وقت سابق، الأربعاء، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إطلاع البنتاجون مسؤولين رفيعي المستوى من الأمن القومي الأمربكي على خطة لإرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى الشرق الأوسط، وذلك في إطار ردع إيران في ظل التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران، وفقا لـ3 مسؤولين أمريكيين مطلعين على القضية.

وأكد المسؤولون الأمريكيون أن واشنطن قد ترسل القوات المذكورة على دفعات، لمواصلة ردع طهران مع تعزيز التواجد العسكري في المنطقة حال اقتراب ضربة عسكرية.

والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان أن تحرك الولايات المتحدة التي نشرت حاملة طائرات وقاذفات في الخليج أتاح "وقف مخاطر هجمات ضد أميركيين" تشنها إيران. وقال شاناهان "نحن في فترة لا تزال فيها المخاطر مرتفعة وتقتضي مهمتنا التأكد ألا يخطئ الإيرانيون في الحسابات".

كما أكد جدية المعلومات الاستخبارية التي استندت إليها الإدارة الأمريكية لتبرير إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي-52" وبارجة وبطارية صواريخ باتريوت من أجل التصدي لتهديدات إيرانية محتملة.

إلى ذلك، قال الوزير الأمريكي "لقد تحدّثنا عن تهديدات ووقعت هجمات"، في إشارة إلى "الأعمال التخريبية" ضد أربع سفن في الخليج.

وتابع "ما أريده هو تأكيد موثوقية المعلومات"، مضيفاً أن "إجراءاتنا كانت حذرة جداً، وقد تمكنا من درء مخاطر وقوع هجمات ضد أمريكيين".

ولدى سؤاله عن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي خفف فيها من وقع التهديد الوشيك الذي قد تشكّله إيران قال شاناهان "هناك خطر ونحن نتولى التعامل معه". وتابع "لا يعني ذلك أن التهديدات التي حددناها قد زالت"، مضيفاً "أعتقد أن ردنا الحذر قد أعطى الإيرانيين الوقت للتفكير".

يذكر أن التوتر تصاعد في الأشهر الأخيرة، بعدما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.