  • عاجل:مباشر.. (الإسماعيلي - الأهلي).. الدوري المصري

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي أزمة إيران مسلسلات رمضان 2019 الطقس أمم أفريقيا 2019

    حفتر يبلغ ماكرون بعدم اكتمال شروط وقف إطلاق النار في طرابلس

    09:44 م الأربعاء 22 مايو 2019
    حفتر يبلغ ماكرون بعدم اكتمال شروط وقف إطلاق النار في طرابلس

    قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

    باريس - (أ ش أ):

    أعلنت الرئاسة الفرنسية (الأليزيه)، أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، أن شروط إقرار وقف إطلاق النار حول العاصمة طرابلس "لم تكتمل بعد"، لكنه اعتبر أنه سيكون من الضروري استئناف الحوار السياسي للخروج من الأزمة.

    وأضافت الرئاسة الفرنسية - في بيان نقلته قناة (فرانس 24) الإخبارية - أن الرئيس الفرنسي طالب قائد الجيش الليبي (الموجود حاليا في باريس) بضرورة التوصل الى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.

    وأعلن الاليزيه أن الدبلوماسية الفرنسية ستكون نشطة للغاية خلال الأسابيع المقبلة في محاولة لتشجيع التوصل إلى حل.

    هذا المحتوى من

    خليفة حفتر إيمانويل ماكرون طرابلس وقف إطلاق النار باريس الرئاسة الفرنسية

    الخبر التالى:

    السودان: ضبط كمية كبيرة من الأسلحة شمالي الخرطوم
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان