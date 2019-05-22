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    روسيا تتهم أمريكا بمحاولة الإطاحة بمادورو

    07:41 م الأربعاء 22 مايو 2019
    روسيا تتهم أمريكا بمحاولة الإطاحة بمادورو

    نيكولاس مادورو

    موسكو/ بوجوتا - (د ب أ):

    اتهمت روسيا اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بمحاولة الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي تدعمه موسكو بالقوة.

    وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحفيين: "سنواصل مقاومة المحاولات لتنفيذ انقلاب في فنزويلا وهى المحاولات التي فشلت حتى الأن ".

    ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن ريابكوف قوله إن روسيا تتوقع أن "تستمر (محاولات لتنفيذ مثل هذا الانقلاب) بطلب من الولايات المتحدة".

    يشار إلى أن روسيا أرسلت مستشارين عسكريين إلى فنزويلا.

    ولم تستبعد واشنطن احتمالية التدخل العسكري للإطاحة بمادورو، الذي فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها منذ عام واتجه الاقتصاد تحت حكمه نحو الانهيار.

    وأشار زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي اعترفت به الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى كرئيس مؤقت لفنزويلا، إلى احتمالية التدخل العسكري في نهاية المطاف مؤخرا.

    ويقول جوايدو أيضا إن جزءا من الجيش انحاز له، وفر أكثر من 1000 من أفراده إلى كولومبيا والبرازيل.

    وأمر مادورو الجيش أمس الثلاثاء بتطهير صفوفه من "الخونة".

    وقال مادورو أمام آلاف الجنود في فعالية عسكرية في ولاية كارابوبو شمالي البلاد إنه إذا تم اكتشاف شخص كهذا، "إنه أمر: اقبضوا عليه على الفور".

    نيكولاس مادورو الولايات المتحدة سيرجي ريابكوف فنزويلا

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