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    تأجيل موعد جلسة الاستماع لنتنياهو في قضايا الفساد

    06:29 م الأربعاء 22 مايو 2019
    تأجيل موعد جلسة الاستماع لنتنياهو في قضايا الفساد

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    القاهرة - (مصراوي):

    أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيحاي مندلبليت، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن موعد جلسات الاستماع التي ستعقد لرئيس الوزراء بشأن ملفات التحقيق الثلاثة الجارية معه، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

    ووفقا لما نشره مكتب المستشار القضائي، ستعقد هذه الجلسات في مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري، وذلك يعني انه تم ارجاء الموعد الاولي بعدة أشهر فقط.

    وجاء في نص القرار الموقع من قبل مساعد رفيع للمستشار القضائي: "بودي ان ابلغك بأن جلسات الاستماع الخاصة ملفات التحقيق ستعقد امام المستشار القضائي في يومي الثاني والثالث من أكتوبر القادم. وفي حال الضرورة سيتم تعيين يوم إضافي للتداول في الأسبوع التالي لهذا الموعد على ان لا يتعدى ذلك. بالطبع في حال كانت لديك الرغبة في تبكير هذا الموعد، فيمكن فعل هذا عبر التواصل مع مكتب المستشار القضائي لترتيب ذلك".

    نتنياهو قضايا الفساد الحكومة الإسرائيلية افيحاي مندلبليت

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