روحاني: لن نرضخ أبدا لمن يريد التعامل معنا بغطرسة

طهران (د ب أ)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت، أنه بلاده ليست مستعدة للذهاب إلى طاولة مفاوضات خاوية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لن ترضخ أبدا أمام من یرید التعامل معها بغطرسة.

وقال روحاني خلال لقائه بعدد من الناشطین فی مجال الثقافة والفن في إيران، إننا دعاة منطق وحوار وتفاوض إلا أن مزاعم من یدعی بأنه سیجرنا إلى طاولة مفاوضات خاویة، إذ أننا لسنا مستعدین لمثل هذه المفاوضات حتى لو اجتمعت قوى العالم كله على ذلك.

وأضاف أن الشعب الإیراني داعیة منطق وحوار وتفاوض وله القدرة علي ذلك وأن العالم كله أقر في الإتفاق النووی بأن إیران قویة بالقدر الذي یمكنها التفاوض مع القوى العالمیة الست الكبرى والتوصل إلى اتفاق معها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع روحانی لقد تمكنا فی مفاوضات الاتفاق النووی من أن نلغي 7 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، لكننا لن نرضخ أبدا أمام من یرید التعامل بغطرسة معنا.

وأشار إلى أنه ليس هناك دولة في العالم اليوم تؤید كلام أمريكا سوى 3 أو 4 دول والكیان الصهیوني، مضيفا أنه خلال العام الماضي تم طرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي برئاسة ترامب وفي الاجتماع عارضت 14 دولة ترامب وأیدت إیران، وهو ما لم يسبق حدوثه في تاریخ منظمة الأمم المتحدة.