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ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

06:15 م الثلاثاء 19 مارس 2019
ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

الرياض (أ ش أ)

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أهم المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين بحثا أيضا -خلال الاتصال- العلاقات الثنائية بين البلدين.

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محمد بن سلمان مايك بومبيو الخارجية الأمريكية

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