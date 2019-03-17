بسبب تأييده لهجوم نيوزيلندا الإرهابي.. شركة في دبي تفتح تحقيقًا مع أحد موظفيها

القاهرة – مصراوي:

أعلنت شركة ترانسجارد، العاملة في دبي، أنها فتحت تحقيقًا مع مسؤول السلامة في المؤسسة، بعدما نشر الأخير فيديو على "فيس بوك"، يؤيد فيه الهجوم الإرهابي على مسجدين في كريستشيرش، والذي أسفر عن استشهاد 50 شخصًا، وإصابة 50 آخرين.

وبحسب موقع "جلف نيوز"، نشر مسؤول السلامة في الشركة، فيديو عبر "فيس بوك"، يحث فيه التنظيمات الإرهابية على شن المزيد من تلك الهجمات على المساجد في وقت صلاة الجمعة.

فيما أكد المتحدث باسم الشركة أن المؤسسة تحقق بالقضية، لافتًا إلى أن آراء مسؤول السلامة تعبر عن نفسه فحسب.

وأوضح أن الشركة لا تؤيد بأي شكل من الأشكال ما يقوله مسؤول السلامة، لافتًا إلى وقوفها مع دولة الإمارات في التنديد بالاعتداء الإرهابي على مسجدي كريسشيرش في نيوزيلندا.

عبّر مسؤول السلامة في شركة تعمل في دبي عن فرحته بوقوع هجمة إرهابية ضد المسلمين في نيوزيلندا.

وأدى الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كريستشيرش في نيوزيلندا، الجمعة الماضية، استشهاد 50 شخصًا، فضلًا عن سقوط العشرات من الجرحى.