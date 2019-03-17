فيسبوك تحذف 1.5 مليون فيديو لهجوم نيوزيلندا الإرهابي

القاهرة - مصراوي:

أزالت شركة فيسبوك 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم للهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الاعتداء - بحسب موقع العربية.نت.

وقالت فيسبوك ببيان في ساعة متأخرة من مساء السبت: "حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل".

كما ذكرت أنها تزيل أيضاً كل النسخ المحررة من الفيديو، والتي لا تتضمن محتوى مصوراً، وذلك احتراماً للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم الإرهابي وبواعث قلق السلطات المحلية.

ورفعت السلطات الأحد عدد قتلى الهجوم على المسجدين إلى 50. وبث المسلح، الذي هاجم المسجدين الجمعة الهجمات مباشرة عبر فيسبوك لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إنها تريد مناقشة البث الحي مع فيسبوك.