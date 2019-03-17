كوريا الجنوبية وناسا تطلقان بحثا مشتركا حول مصادر الغبار الناعم في كوريا

سول (د ب أ)

ذكرت وكالة حكومية كورية جنوبية اليوم الأحد أن سول تعتزم التعاون مع وكالة الفضاء والطيران (ناسا) التابعة للحكومة الأمريكية، لتحديد مصادر ارتفاع مستويات تلوث الهواء بالغبار الناعم في كوريا الجنوبية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وقال المعهد الوطني للبحوث البيئية -وهوهيئة بحثية تابعة لوزارة البيئة الكورية الجنوبية إنه يسعى إلى عقد الجولة الثانية من بحث مشترك حول جودة الهواء بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يطلق عليه "دراسة جودة الهواء بين كوريا الجنوبية وأمريكا"، بعد انتهاء الجولة الأولى التي أجراها مع ناسا في عام 2016.

وبموجب الخطة، فسوف يستخدم البلدان الأقمار الصناعية لتحديد مصادر الغبار الناعم في أعقاب البحث الأول في عام 2016 والذي ركز على عمليات المراقبة الجوية لتحديد مصادر الغبار. ومن المرجح أن يبدأ البحث الثاني في عام 2021.

وقد تمنح نتائج العمل المشترك كوريا الجنوبية مزيدا من القوة في المفاوضات مع الصين التي نفت دورها في ارتفاع مستويات الغبار الناعم في كوريا الجنوبية، في الوقت الذي تكثف فيه البلاد جهودها لتحسين جودة الهواء، حسب يونهاب.

وقال كيم سانج-كيون رئيس مركز الأقمار الصناعية البيئية التابع للمعهد، "لكي يسير التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسلاسة، يجري المعهد أبحاثه الخاصة لتحليل تأثير مواد تلوث الهواء القادمة من الخارج، بما في ذلك من الصين."