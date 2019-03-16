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موريتانيا تعلن الحداد لوفاة رئيسها الأسبق

04:14 م السبت 16 مارس 2019
موريتانيا تعلن الحداد لوفاة رئيسها الأسبق

الرئيس الأسبق محمد محمود ولد أحمد لولي.

نواكشوط - أ ش أ

أعلنت الرئاسة الموريتانية، اليوم السبت، الحداد لمدة ثلاثة أيام لوفاة الرئيس الأسبق محمد محمود ولد أحمد لولي.

وكان ولد أحمد لولي ضابطا سابقا في القوات المسلحة الموريتانية، وتولى رئاسة بلاده في الفترة ما بين 1979 وحتى 1980 قبل أن يستقيل، وظل بعيدا عن الاضواء حتى وافته المنية اليوم.

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