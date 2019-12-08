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السعودية والإمارات يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

08:57 م الأحد 08 ديسمبر 2019
السعودية والإمارات يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (أ ش أ):
بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي بالرياض اليوم، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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