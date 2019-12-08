ترامب: كيم جونج أون سيخسر كل شيء إذا تصرف بطريقة عدوانية

واشنطن - (د ب أ):

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد من أهمية الاختبارات الصاروخية الكورية الشمالية، وقال إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيخسر الكثير إذا تصرف بطريقة عداونية.

وذكرت وكالة (بلومبرج) للأنباء أن ترامب كتب على موقع تويتر "كيم جونج أون ذكي للغاية، وسيخسر الكثير للغاية، في الواقع كل شئ، إذا تصرف بطريقة عداونية، لقد وقع اتفاقا قويا لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة. إنه لا يرغب في نقض علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة".

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله إنه لا يعتقد أن "كيم يرغب في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية"، مضيفا "أنه سيشعر بالدهشة إذا تحركت بيونج يانج بشكل عدواني".

وقد أجرت بيونج يانج "اختبارًا مهمًا للغاية" في مركز سوهي لإطلاق الأقمار الصناعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن معهد العلوم الدفاعية الذي تديره الدولة، والذي أجرى الاختبار بعد ظهر يوم السبت، أبلغ اللجنة المركزية للحزب الحاكم بـ "النتائج الناجحة" للاختبار، دون أن يوضح بالتفصيل ماهية الاختبار.

وقال البيانإن "نتيجة الاختبار المهم هذه المرة ستلعب قريبا دورا مهما في تغيير الوضع الاستراتيجي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مرة أخرى".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن إعلان بيونجيانج الأخير يعني أن كوريا الشمالية نجحت في اختبار محرك صاروخ جديد، يمكن استخدامه في إطلاق صاروخ جديد طويل المدى أو صاروخ باليستي عابر للقارات.

وفي سياق متصل قال كيم سونج مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في بيان أمس السبت إن نزع السلاح النووي ليس مطروحا على طاولة المفاوضات وإن المحادثات مع الولايات المتحدة ليست ضرورية.

وجاء البيان في الوقت الذي تطالب فيه بيونج يانج واشنطن بتقديم مقترحات جديدة لإحداث انفراجه في المفاوضات المتعثرة بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف البيان أن الأمريكيين يستغلون المباحثات مع كوريا الشمالية لخدمة أغراضهم في السياسة الداخلية فحسب.