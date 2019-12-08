هونج كونج: 800 ألف شاركوا في مسيرة يوم حقوق الإنسان

هونج كونج- (د ب ا):

شارك نحو 800 ألف مواطن في مسيرة يوم حقوق الانسان بشوارع هونج كونج ، الأحد، بحسب ما ذكره منظمو المسيرة. وهذه أول مسيرة كبيرة مناهضة للحكومة تسمح بها الشرطة منذ أشهر.

واحتشد المتظاهرون وقد أرتدوا ملابس باللون الأسود لتسليط الضوء على مطالبهم التي لم يتم الوفاء بها منذ أن بدأت المظاهرات في المدينة قبل عدة أشهر.

وتتزامن المسيرة مع ذكرى مرور 6 أشهر على خروج أكثر من مليون مواطن للشوارع احتجاجا على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائيا للمحاكمة في البر الرئيسي الصيني. وقد تم سحب القانون في وقت لاحق.

وتعد هذه أول مسيرة منذ فوز المعسكر المؤيد للديمقراطية باكتساح في انتخابات مجالس المقاطعات التي أجريت في هونج كونج نهاية الشهر الماضي.

واتسمت مسيرة اليوم بالسلمية، وكانت شرطة مكافحة الشغب، ومدافع المياه في وضع استعداد.

وتوترت الأوضاع مع حلول الليل في منطقة كاوسواي باي، حيث انحرف المتظاهرون في الصفوف الأولى عن المسار المتفق عليه من أجل إقامة حواجز في الشوارع المجاورة.

وقالت الشرطة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن بعض " المتظاهرين الذين اتسموا بالعنف" قاموا بتخريب بنوك ومحال في كاوسواي باي ومنطقة وان شاي.

وكانت شرطة هونج كونج ألقت القبض على 11 شخصا" لحيازتهم أسلحة بدون ترخيص" وذلك قبل ساعات من بدء المسيرة.

وجرى مصادرة مسدس "جلوك" وأكثر من 100 رصاصة خلال العملية الشرطية.