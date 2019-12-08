أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم فلوريدا التعديل الوزاري سد النهضة أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

مصرع 43 شخصا جراء اندلاع حريق ضخم وسط العاصمة الهندية

07:38 ص الأحد 08 ديسمبر 2019
مصرع 43 شخصا جراء اندلاع حريق ضخم وسط العاصمة الهندية

اندلاع حريق ضخم وسط العاصمة الهندية

(أ. ش .أ):

ارتفع عدد ضحايا الحريق الضخم الذي وقع بمصنع وسط العاصمة نيودلهي صباح اليوم الأحد إلى 43 شخصا وإصابة العشرات الآخرين بالاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة التي تصاعدت من موقع الحادث.

وأعرب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية - عن أسفه لسقوط ضحايا جراء اندلاع الحريق، وذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووصف الحادث بـ"المروع"، كما أعرب عن تعاطفه مع عائلات الضحايا وذويهم وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين جراء الحريق.

ولم تعرف على الفور أسباب اندلاع هذا الحريق الضخم الذي تمت السيطرة عليه في الوقت الحالي من قبل رجال الإطفاء وبواسطة نحو 30 سيارة إطفاء.

هذا المحتوى من

اندلاع حريق الهند نيودلهي ناريندرا مودي

الخبر التالى:

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة "هامة جدا" في موقع إطلاق أقمار صناعية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"بكاء وتحدي ومكالمة مع الرئيس فجرًا".. أبرز تصريحات كامل الوزير في حواره مع موسى