إيران تعزز أسطولها البحري بضم طائرة مسيرة ومدمرة حديثة

طهران- (دب ا):

ازاحت إيران، اليوم السبت، في في منطقة جابهار البحرية المطلة على خليج عمان الستار عن الطائرة المسيرة "سيمرج" وتعلن إلحاقها بخدمة القوة البحرية للجيش الإيراني.

والطائرة المسيرة "سميرج" هي النسخة البحرية للطائرة المسيرة "شاهد 129" والتي تمتلكها القوة الجو فضائية للحرس الثوري، وتتميز بتنفيذ العمليات القتالية ضد الاهداف الارضية باستخدام القنابل الذكية ومزودة بنظام تسديد للتصويب بدقة،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا)

من جهة أخرى، أعلن المساعد التنسيقي لقائد الجيش الايراني الاميرال "حبيب الله سياري" عن انضمام المدمرة " بايندر" المزودة باحدث التقنيات لاسطول القوات البحرية وذلك في المنطقة البحرية الثالثة "نبوت" في جابهار.

واضاف الأميرال سياري "إننا وبكل مانملك من قوة سندافع عن مياهنا الاقليمية وسنستمر في تطوير قواتنا وتأمين الممرات المائية للجميع".

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد تعزيز الولايات المتحدة لقواتها في منطقة الخليج على خلفيةهجمات على ناقلات نفط ومنشأت تابعة لشركة ارامكو السعودية منتصف العام الجاري.

وأتهمت السعودية وامريكا وبريطانيا والمانيا وفرنسا ايران بالوقوف وراء الهجمات عل ارامكو، غير أن طهران نفت ذلك.