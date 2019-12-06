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مقتل 11 شخصًا بعد تسرب غاز أثناء حفل زفاف في إيران

02:48 م الجمعة 06 ديسمبر 2019
مقتل 11 شخصًا بعد تسرب غاز أثناء حفل زفاف في إيران

تسريب غاز

طهران- (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية اليوم الجمعة أن 11 شخصا، من بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم جراء انفجار ناجم عن تسرب غاز في حفل زفاف في مدينة سقز بغرب إيران.

وأفادت الوكالة بأن 36 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي وقع في قاعة الاحتفال، ومن بينهم ثلاثة في حالة خطرة تهدد حياتهم.

وقال شهود عيان إن الانفجار حدث بعد تسرب الغاز من أنبوب خاص بنظام التدفئة في المبنى.

وبدأت السلطات الإيرانية التحقيق في الحادث.

تسرب غاز طهران إيران قتل انفجار

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