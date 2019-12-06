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الجيش الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية

11:55 ص الجمعة 06 ديسمبر 2019
الجيش الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية

الجيش الاحتلال الإسرائيلي

تل ابيب- (د ب ا):

ذكر تقرير إخباري أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب جهاز الامن الداخلي (الشاباك) والشرطة الحدودية وقوات الشرطة الإسرائيلية، قام باعتقال ثمانية فلسطينيين مطلوبين في الضفة الغربية مساء امس الخميس .

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الصادرة اليوم الجمعة" "إن اعتقال هؤلاء المطلوبين يرجع لتورطهم في أنشطة إرهابية وإرهاب مدني ومظاهرات عنيفة ضد المدنيين وقوات الأمن".

يشار إلى أن قوات إسرائيلية تقوم بصورة شبه يومية باقتحام مناطق الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين بزعم انهم مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب .

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، هناك أكثر من ستة الاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء واطفال.

الجيش الاحتلال الإسرائيلي تل ابيب فلسطين اعتقال

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