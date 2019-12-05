مقتل وإصابة 111 شخصًا بينهم أطفالاً في انفجار بقاعة أفراح في إيران

القاهرة - (مصراوي)

ذكر التلفزيون الإيراني، مساء الخميس، انفجار خمس أسطوانات غاز، داخل قاعة للأفراح، في مدينة سقز بإقليم كردستان غرب إيران، حسبما قالت "روسيا اليوم".

وبحسب التلفزيون الإيراني، فقد أسفر الحادث عن مقتل 11 شخصًا وإصابة 100 آخرين، وبين القتلى عددًا كبيرًا من النساء والأطفال.