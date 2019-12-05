ترامب: أمريكا تدعم الشعب الإيراني في مظاهراته

مصراوي – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في مظاهراته ضد الحكومة.

كما انتقد ترامب، بحسب رويترز، العنف الذي انتهجته السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين الذين خرجوا ضد أوضاع اقتصادية، أججها رفع أسعار الوقود.

وكان المبعوث الأمريكي للمنطقة بشأن إيران براين هوك، أشار في مؤتمر صحفي إلى أن السلطات الإيرانية قتلت حوالي ألف من المحتجين.

وأضاف هوك أن السلطات الإيرانية أيضًا تحتجز حوالي 7 آلاف متظاهر من المعارضين للحكومة.