فرنسا: صواريخ إيران الباليستية لا تراعي الاتفاق النووي

باريس - (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، "إن أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية لا تراعي قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يؤيد الاتفاق النووي مع القوى العالمية في 2015"، ودعت طهران إلى احترام التزاماتها.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أجنيس فون دير مول -في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- "عبرنا مرارا عن بواعث قلقنا القوية حيال أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية والتي لا تتسق مع التزاماتها بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 2231 والتي تمثل تهديدا للأمن الدولي".

وأكدت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة -في وقت سابق في رسالة مشتركة للأمم المتحدة- أن إيران قامت بتطوير صواريخ باليستية تستطيع حمل أسلحة نووية، وأن إيران تواصل توسيع تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في المنطقة.