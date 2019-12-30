وزير الخارجية التركي: مشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا يصل البرلمان اليوم

وكالات:

قال وزير الخارجية التركي، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا سيصل إلى البرلمان اليوم، وذلك بعد تصريحات سابقة حول تقديمه بداية الشهر المقبل.

وطلبت حكومة الوفاق بطرابلس قبل أيام دعما عسكريا "بريا وبحريا وجويا" من أنقرة، في خطوة قد تشعل الأمور في ليبيا تزامنا مع تقدم لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، نحو السيطرة على طرابلس.

وأعلن حفتر بدء عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس وإنهاء وجود المليشيات المسلحة والمجموعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق.

وفي خطوة لإنقاذ حكومة فائز السراج، أعلنت تركيا استعدادها لإرسال دعم عسكري إلى طرابلس، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مشروع قانون حول إرسال قوات إلى ليبيا سوف يقدمه للبرلمان يوم 8 يناير المقبل.

لكن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، عاد وأكد اليوم بحسب وسائل إعلام تركية إلى تقديم الموعد ليكون اليوم.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن مئات المسلحين نقلتهم تركيا إلى ليبيا من شمالي سوريا، وأشار إلى أن هناك 1400 مقاتل يتم تدريبهم في عفرين حاليا من أجل نقلهم إلى سوريا للقتال مع حكومة الوفاق.