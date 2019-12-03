ترامب: مستمرون في دعم "متظاهري الحرية" في إيران

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدعم "الشجعان" الإيرانيين الذين تظاهروا من أجل "الحرية".

وأضاف في تغريدة حسابه بموقع تويتر، إن إدارته قامت بذلك الدعم وسوف تستمر فيه.

بدأت مظاهرات إيرانية منذ 15 نوفمبر الماضي احتجاجا على قرار برفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 200%، وبحسب منظمة العفو الدولية قُتل 208 أشخاص على الأقل خلال المواجهات الأمنية.

من جانبه اعتبر القضاء الإيراني أن الأعداد التي أوردتها جهات غير رسمية لضحايا أعمال العنف "أكاذيب" صدرت عن "مجموعات معادية".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "أعلن بوضوح أن الأرقام والأعداد التي صدرت عن مجموعات معادية هي محض أكاذيب وتختلف الإحصائيات بشكل جدّي عمّا أعلنوه".

وأفاد بحسب فرانس برس "أعلنوا عن بعض الأرقام وبعض الأسماء كذلك (...) الأرقام التي زعموها هي محض أكاذيب ومفبركة".