ماكرون: تركيا تعمل أحيانًا مع مقاتلين من داعش الإرهابي

القاهرة - (مصراوي)

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القوات التركية، بالعمل أحيانا مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش في عملياتها في شمال سوريا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء: "عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا معنا. وأحياناً تعمل مع مقاتلين على صلة بداعش".

وطالب الرئيس الفرنسي، بأن يكون هناك تعريف واحد للإرهاب ضمن حلف الشمال الأطلسي "الناتو".

وقال إن تركيا تقاتل الوحدات الكردية التي وقفت بجانب الدول في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.

وتساءل ماكرون، كيف يمكن أن تكون تركيا عضوًا في الناتو وتشتري منظومة الدفاع الروسية "إس - 400" قائلاً: "هذا لا يمكن من الناحية الفنية".