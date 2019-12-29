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مقتل عدد من قيادات "الشباب" في هجمات بطائرات مسيرة بالصومال

09:45 م الأحد 29 ديسمبر 2019
مقتل عدد من قيادات "الشباب" في هجمات بطائرات مسيرة بالصومال

طائرة مسيرة

مقديشو - (د ب أ):

قتل عدد من قيادات جماعة الشباب الإرهابية في هجمات بطائرات مسيرة بالصومال، حسبما ذكرت مصادر استخباراتية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد.

وجاءت الهجمات ردًا على تفجير في مقديشو أودى بحياة نحو 100 شخص وإصابة 124 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك التفجير رغم أن الشبهات تحوم حول جماعة الشباب.

ووقعت الهجمات بالقرب من بلدة كونيا بارو، حسب وسائل إعلام، مضيفة أن قوات من النخبة الصومالية شاركت في العملية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

طائرات مسيرة الصومال الإرهاب مقديشو

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