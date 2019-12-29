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مسؤول أمريكي: زعيم كوريا الشمالية قد يعيد التفكير في "هدية الكريسماس" لواشنطن

08:44 م الأحد 29 ديسمبر 2019
مسؤول أمريكي: زعيم كوريا الشمالية قد يعيد التفكير في "هدية الكريسماس" لواشنطن

روبرت أوبراين

واشنطن - (د ب أ):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، اليوم الأحد إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، ربما يكون قد أعاد التفكير في "هدية الكريسماس" التي وعد الولايات المتحدة بها، وذلك فى خضم " دبلوماسية شخصية رفيعة المستوى من جانب الرئيس دونالد ترامب".

وذكر أوبراين في حديث مع شبكة (إيه بي سي) نقلت وكالة بلومبرج للأنباء مقتطفات منه: "لقد تعاملت عدة إدارات، جمهورية وديمقراطية، مع هذا الوضع على مدار سنوات".

وأضاف: "لقد اتخذ الرئيس ترامب مسارا مختلفا بالدبلوماسية الشخصية، وحتى الآن حققنا بعض النجاح".

وتابع: "ثمة علاقة شخصية طيبة تجمعهما، لذلك فإنه ربما يكون قد أعاد النظر في ذلك لكن علينا أن ننتظر ونرى".

روبرت أوبراين واشنطن أمريكا الكريسماس كوريا الشمالية

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