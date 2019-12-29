أكثر الكلمات إنتشاراً

حصاد 2019 أحداث ليبيا سد النهضة الدوري الإنجليزي الطقس أسعار الدولار أسعار الذهب عزل ترامب

إعلام عراقي: أنباء عن قصف مقر للحشد الشعبي بطائرة مجهولة

07:21 م الأحد 29 ديسمبر 2019
إعلام عراقي: أنباء عن قصف مقر للحشد الشعبي بطائرة مجهولة

قصف جوي - ارشيفية

وكالات

ذكرت فضائية "السومرية نيوز" العراقية، ورود أنباء حول تعرض مقر عسكري لقصف مجهول.

وقال مصدر أمني للقناة العراقية، إن نيرانًا اندلعت قرب سيطرة القائم غربي محافظة الأنبار.

وأضاف أن "هنالك أنباء عن قصف مقر تابع للحشد الشعبي"، مشيرًا إلى أن "فرق الإطفاء توجهت إلى مكان الحادث".

قصف محافظة الأنبار العراق

الخبر التالى:

طالبان توافق على وقف إطلاق النار للسماح بمزيد من المحادثات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر.. ليفربول 1 - 0 وولفرهامبتون.. هدف ملغي