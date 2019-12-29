إعلام عراقي: أنباء عن قصف مقر للحشد الشعبي بطائرة مجهولة
07:21 م الأحد 29 ديسمبر 2019
وكالات
ذكرت فضائية "السومرية نيوز" العراقية، ورود أنباء حول تعرض مقر عسكري لقصف مجهول.
وقال مصدر أمني للقناة العراقية، إن نيرانًا اندلعت قرب سيطرة القائم غربي محافظة الأنبار.
وأضاف أن "هنالك أنباء عن قصف مقر تابع للحشد الشعبي"، مشيرًا إلى أن "فرق الإطفاء توجهت إلى مكان الحادث".
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