إيران تنتقد الضجة الإعلامية حول اعتقال مواطنة أسترالية

طهران- (د ب أ):

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الأحد، الضجة الإعلامية بشأن اعتقال المواطنة الاسترالية، كايلي مور جيلبرت، قائلا إنه تم اعتقالها بسبب انتهاك الأمن القومي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (ارنا) عن موسوي، الأحد، قوله إنه تم اعتقال جيلبرت بسبب اتهامات بانتهاك الأمن القومي الإيراني، وأصدرت محكمة ذات اختصاص قصائي حكما يتماشى مع جميع القوانين ذات الصلة.

وأضاف أن التجارب تظهر أن إيران لن تهتم بالحملة الدعائية وأن المواطنة الاسترالية مثل أي شخص مدان آخر ستقضي عقوبتها بالسجن وتتمتع بجميع الحقوق القضائية.

وكانت الأكاديمية الاسترالية المحتجزة في سجن إيراني بسبب اتهامات بالتجسس، جددت نداءها لزعماء بلادها بضمان إطلاق سراحها، في خطاب تم نشره يوم الخميس الماضي.

وكايلي مور جيلبرت وهي محاضرة بإحدى جامعات ملبورن، محتجزة في سجن "ايفين" سيء السمعة في طهران منذ أكثر من عام، بعد الحكم عليها بالسجن لعشر سنوات، في محاكمة سرية من قبل السلطات الإيرانية بتهمة التجسس.

ووصفت الظروف في السجن بأنها "لا تطاق" وكتبت أنها اضربت عن الطعام خمس مرات "لكن دون جدوى"، وذلك في ندائها إلى الحكومة الاسترالية، الذي نشره مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة.

وكتبت "أتوسل إليك، رئيس الوزراء سكوت موريسون، باتخاذ إجراء فوري، حيث أن صحتي الجسدية والعقلية مازالت تتدهور كل يوم أبقى فيه مسجونة في تلك الظروف".

وبدأت مور-جيلبرت وسجينة أخرى هي الباحثة الفرنسية الإيرانية، فاريبا عادل خان الإضراب عن الطعام والماء في 24 ديسمبر عشية عيد الميلاد "الكريسماس".