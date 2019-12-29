إيران تستتكر بيانا فرنسيا طالب بإطلاق سراح اثنين مُحتجزين من رعاياها

طهران- (د ب أ):

استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، بيانا فرنسيا طالبها بإطلاق سراح اثنين تحتجزهما.

واستدعت فرنسا الخميس الماضي سفير إيران لدى باريس على خلفية ما وصفته، في بيان، بأنه سجن "لا يطاق" لاثنين من رعاياها.

وتعتقل إيران الأكاديمية الفرنسية الإيرانية فاريبا عادل خاه، والباحث الفرنسي رولان مارشال منذ يونيو الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي إن البيان الفرنسي "تدخل في الشأن الداخلي للبلاد".

وأضاف أن "(عادل خاه) مواطنة إيرانية، وقد تم اعتقالها بتهمة التجسس، وقد تم إعلام محاميها بتفاصيل القضية ويتم التحقيق في قضيتها من قبل القضاء".

تجدر الإشارة إلى أن إيران لا تعترف بازدواجية الجنسية بالنسبة لمواطنيها.

وبخصوص مارشال، أوضح موسوي أنه تم إلقاء القبض عليه بتهمة "الاجتماع والتواطؤ ضد الأمن القومي". وأضاف أن "هذا الشخص على اتصال مع سفارته وأن محاميه على علم بالتهم الموجهة اليه وهو على اتصال بالسلطة القضائية".

وشدد المتحدث على إن "إثارة الأجواء لا يمكن أن تمنع البت بهذه الملفات من قبل القضاء في الجمهورية الإسلامية، لا سيما فيما يتعلق بالتهم الأمنية الموجهة لهذين الشخصين".