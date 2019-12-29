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القبض على مشتبه به في حادث الطعن في نيويورك

09:58 ص الأحد 29 ديسمبر 2019
القبض على مشتبه به في حادث الطعن في نيويورك

شرطة نيويورك

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به في حادث الطعن بمنطقة "مونسي" في مقاطعة "روكلاند" الكائنة على بعد نحو 48 كيلومترا شمال مدينة "نيويورك".

وذكرت قناة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأحد أن الحادث - الذي أدى إلى إصابة خمسة أشخاص - وقع داخل منزل حاخام من اليهود الأرثوذكس، حيث تجمع ما يزيد عن 100 شخص للاحتفال باللية السابعة في عيد "حانوكا" أو ما يسمى بعيد الأنوار.

وأشارت القناة إلى أن اثنين على الأقل من الضحايا الخمسة في حالة حرجة، مشيرة إلى أنه جاري التحقق من التفاصيل المحددة للهجوم.

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حادث الطعن في نيويورك نيويورك الشرطة الأمريكية

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