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الجيش السوري يصد هجومين في إدلب ويقتل 30 إرهابيًا

09:51 م السبت 28 ديسمبر 2019
الجيش السوري يصد هجومين في إدلب ويقتل 30 إرهابيًا

الجيش السوري

وكالات

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش السوري صد، اليوم السبت، هجومين للتشكيلات المسلحة في محافظة إدلب وتمكن من القضاء على 30 من عناصرها، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أصدره مساء اليوم السبت: "نفذ مسلحو تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي، يوم 28 ديسمبر من الساعة 01:00 حتى 02:30، وبدعم من فصائل ما يسمى بالجيش الوطني السوري، هجومين على مواقع القوات الحكومية السورية في منطقة بلدة جرجناز بمحافظة إدلب. وشارك في كل هجوم نحو 50 مسلحًا بدعم من 5 أو 6 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة من العيار الثقيل".

وأضاف: تم صد الإرهابيين بنيران مدفعية القوات الحكومية السورية وإرغامهم على التراجع إلى مواقعهم الأولية.

وبلغت خسائر المسلحين حوالي 30 قتيلاً وجريحًا فضلاً عن تدمير سيارتين رباعيتي الدفع دون سقوط إصابات بين العسكريين السوريين.

الجيش السوري وزارة الدفاع الروسية محافظة إدلب

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