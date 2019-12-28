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الحشد الشعبي العراقي يتصدى لهجوم شنه داعش جنوب الموصل

08:36 م السبت 28 ديسمبر 2019
الحشد الشعبي العراقي يتصدى لهجوم شنه داعش جنوب الموصل

الحشد الشعبي العراقي

بغداد - (أ ش أ):

أعلن الحشد الشعبي العراقي اليوم السبت، التصدي لهجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي، جنوب مدينة الموصل بنينوى شمالي البلاد.

وذكر الحشد، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن "قوات اللواء 44 في الحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، إلى هجوم شنته عناصر تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحضر جنوب الموصل".

وكان الحشد الشعبي قد أعلن في وقت سابق تصديه لخمس هجمات شنها التنظيم في قضاء الحضر جنوب الموصل.

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