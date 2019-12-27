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قتلى بسقوط طائرة في كازاخستان

06:42 ص الجمعة 27 ديسمبر 2019
قتلى بسقوط طائرة في كازاخستان

سقوط طائرة _أرشيفية

ذكرت سلطات الطيران في كازاخستان، الجمعة، أن ما لا يقل عن تسعة أشخاص قتلوا في سقوط طائرة كانت تقل 95 راكبا، وطاقما من خمسة أفراد، قرب مدينة ألماتي، في الدولة الواقعة في وسط آسيا.

وقالت هيئة الطيران المدني في كازاخستان في بيان، إن الطائرة كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتصطدم بسور إسمنتي ومبنى صغير"، وفق سكاي نيوز عربية.

وأضافت: "عدد القتلى تسعة أشخاص"، وبأن أجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لإخراج الناجين.

حادث سقوط طائرة كازاخستان سلطات الطيران
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