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مقتل 14 جندياً في النيجر بعد كمين نصبه إرهابيون غربي البلاد

09:29 م الخميس 26 ديسمبر 2019
مقتل 14 جندياً في النيجر بعد كمين نصبه إرهابيون غربي البلاد

مقتل 14 جندياً في النيجر

نيامي - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر اليوم /الخميس/ مقتل 14 جندياً بعدما نصب إرهابيون، مسلحون تسلحياً ثقيلاً، كميناً لقافلة أمنية في منطقة تيلابيري غربي البلاد.

وأضافت الوزارة النيجرية - في بيان نقلته شبكة (فرانس 24) الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم - أنه "بعد قتال شديد... قُتل سبعة من رجال الشرطة وسبعة من الحرس الوطني" يوم الاربعاء.

وأوضحت الوزارة أن حارساً آخر فُقد في هذا الحادث، مشيرة إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر كبيرة.

وكانت القافلة الأمنية ترافق فريقاً مسؤول عن عملية تسجيل الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية النيجرية المقررة في أواخر 2020.

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مقتل جنود النيجر

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